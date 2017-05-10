أبرز 10 أرقام في جميل

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اختتمت منافسات دوري جميل للمحترفين، بتتويج فريق الهلال، وهبوط فريقي الخليج والوحدة، وفيما يلي أبرز عشرة أرقام، سُجلت في الموسم المنقضي:

1- الهلال أفضل هجوم في المسابقة برصيد 63 هدفاً، وهو رقم قياسي لأفضل هجوم في تاريخ المسابقة.

2- البطولة شهدت احتساب 82 ركلة جزاء، سجل منها 59 ركلة، وأهدرت 23 ركلة، وكان الهلال هو الأكثر حصداً لركلات الجزاء، بعشر ركلات، بينما كان الخليج الأكثر احتساباً عليه بعشر ركلات أيضاً.

3- أشهرت 694 بطاقة ملونة على مدار الموسم، منها 665 بطاقة صفراء، و29 بطاقة حمراء.

4- 9 حالات طرد حدثت عن طريق البطاقة الحمراء المباشرة، مقابل 20 بطاقة صفراء ثانية.

5- عمر السومة مهاجم الأهلي، فاز بلقب هداف دوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي، برصيد 24 هدفاً.

6- سجل 549 هدفاً في الموسم كأفضل رصيد أهداف في موسم، منها 271 هدفاً للاعبين المحليين، و263 للاعبين الأجانب.

7- سُجل 15 هدفاً في المسابقة عن طريق الخطأ بالنيران الصديقة.

8- صنع التشيلي كارلوس فيلانويفا 11 هدفاً في الموسم، كأفضل صانع ألعاب في الموسم.

9- الهلال هو صاحب أفضل دفاع في المسابقة، باستقباله11 هدفاً فقط.

10- حضر 1270432 متفرجا مباريات موسم 2016-2017 من دوري جميل، بمعدل 6980 متفرجا، لكل مباراة، كأفضل معدل في تاريخ البطولة.