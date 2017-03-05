أبـرز 5 أهداف قـاتـلة في الكلاسيكو

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جدة- البلاد

دائما ما تشهد لقاءات الهلال والاتحاد في دوري المحترفين أحداثا مثيرة، ومن هذه الأحداث الأهداف القاتلة.

وفيما يلي سرد لقصة 5 أهداف قاتلة سجلت في لقاءات الفريقين:

1- هدف ناصر الشمراني في مباراة 9 يناير 2014، تعادل به للهلال 2-2 في الدقيقة الأخيرة.

2- هدف عبدالملك زياية، منح به الاتحاد الفوز 2-1 على الهلال في الدقيقة 77 ، في لقاء 13 مارس 2010.

3- هدف نايف هزازي للاتحاد في مرمى الهلال، تعادل به 1-1 في الدقيقة 83 في 26 ديسمبر 2011.

4- هدف تشو سونغ هوان، تعادل به 2-2 للهلال مع الاتحاد في الدقيقة ،77 قبل أن يسجل الهلال 3 أهداف، ويحقق فوزاً تاريخياً 5-2 في 20 سبتمبر 2013.

5- هدف هشام بوشروان، فاز به الاتحاد 2-1 في 12 أبريل 2009 في الدقيقة 67.