“أبل” تخطط لإطلاق هاتف جديد بثلاث كاميرات

تخطط شركة “أبل” الأميركية لإضافة كاميرا ثالثة إلى هواتفها الجديدة، والتي يتوقع إطلاقها في النصف الثاني من عام 2019.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن شركة “يوانتا سيكيوريتيز” للخدمات المالية، أن أبل ستصدر، خلال 2019، هاتفا واحدا على الأقل يحتوي على 3 كاميرات في القسم الخلفي.

وأشار التقرير إلى أن هاتف الآيفون الجديد سيكون مزودا بثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميغابكسل.

ولم تؤكد “أبل” الخبر، إلا أن تقرير “يوانتا سيكيوريتيز” كشف أن الشركة الأميركية أجرت محادثات

واتفقت مع “لارجن بريسيشن”، التي تنتج عدسات الهواتف الذكية لأبل، لتطوير ثلاث عدسات خاصة بها.