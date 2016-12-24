(أبل) تفك شفرة السفير الروسي المغدور

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موسكو – وكالات

توجهت موسكو وأنقرة إلى شركة “أبل” الأمريكية بطلب المساعدة في فك شيفرة هاتف ” آيفون 4S” التابع لقاتل السفير الروسي في أنقرة.وأوضح الموقع المعني بنشر الأخبار حول أنشطة شركة “آبل”، أن الهاتف مقفل برمز عبور متكون من 4 أرقام.

وتخضع البيانات على أجهزة “آبل”، مثل الرسائل النصية والصور، لعمليات تشفير تلقائية إثر تحديث أصدرته الشركة في سبتمبر عام 2014، ويعني ذلك أنه في حال إغلاق الجهاز، لا يمكن الوصول إلى البيانات إلا من خلال شيفرة سرية،

وفي حال إخفاق محاولات الدخول باستخدام شيفرات غير صحيحة 10 مرات يمحو الجهاز جميع البيانات عليه تلقائيا. ونقل الموقع عن مسؤول تركي رفيع المستوى، قوله إن روسيا سترسل فريقا فنيا خاصا إلى تركيا للمشاركة في فك شيفرة هاتف القاتل أيضا، ومن المستبعد أن تستجيب “آبل” لطلب المساعدة المقدم من قبل روسيا وتركيا.