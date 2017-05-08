أبناء الأمير مشعل يستقبلون المعزين من المملكة وخارجها

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جدة- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز المعزين في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة -رحمه الله- لليوم الثاني بقصر سموه بجدة أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين .

كما استقبل أصاحب السمو الملكي الأمراء أبناء الفقيد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين ، وعدد من قناصل الدول المعتمدين لدى المملكة .

وعبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم لأصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء الفقيد , سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.