أبناء خاشقجي قطعوا الطريق على محاولات الاساءة للمملكة

جدة ــ البلاد

قطع حوار أبناء المواطن السعودي الراحل جمال خاشقجي مع شبكة “سي ان ان” الأمريكية الطريق على محاولات استغلال القضية وتسييسها لأغراض مشبوهة وأجندات مسمومة تسعى للإساءة للمملكة وتشويه صورتها.

ثم ان ما أدلى به الابنان صلاح وعبدالله خاشقجي، لم يكن مجرد حوار، بل وقفة أمام العالم لقطع الألسنة المتطاولة، وإثبات أن عائلة خاشقجي سعودية وطنية تثق في قيادتها.

وجاء الحديث ليعبر عن أشجان وأحزان أبناء فقدوا أباهم، فكان حديثاً من القلب، لأبناء مكلومين على والدهم، كما أن القيادة والشعب السعودي يقفون اليوم معهم في مصابهم الجلل، ويشدون من أزرهم في هذه الأوقات العصيبة التي يمرون بها.

واستطاع الحوار وضع الكثير من النقاط على الحروف، سيما التأكيد على تلاحم المملكة وأبنائها، وعلى قيم العدالة وحب الوطن، والبر بالوالد، فجمال خاشقجي رغم الاختلاف معه، كان محباً لوطنه، ومؤمناً بقيادته، وما تشهده المملكة من تحولات لمستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، ولم يكن معارضاً كما تحاول بعض وسائل الإعلام في الخارج الترويج لذلك.

وقد عبَر أبناء خاشقجي عن محبتهم لوطنهم، مؤكدين تكاتف القيادة معهم في هذا المصاب الأليم، معبرين عن الروح السعودية في دعم أبنائها ولململة جراحهم.

وقال صلاح إن والده أحب وطنه ولم يكن معارضًا أبدًا، وكان يؤمن بالقيادة السياسية ويؤمن بالإصلاحات الجارية في البلاد، ودحض كل ما أثارته بعض وسائل الإعلام في إطار الحملة المسعورة على السعودية.

وعبر أبناء خاشقجي عن ثقتهم في قيادة المملكة وأن العدالة ستأخذ مجراها، وأن المتورطين في حادث وفاة أبيهم سيقدمون للعدالة وسينالون جزاءهم الرادع، لما اقترفته أيديهم من جرم.

كما جاءت تصريحات صلاح خاشقجي، لتدحض ما أثارته وسائل الإعلام المغرضة في إطار الحملة المسعورة على المملكة، مؤكداً أن المملكة قيادة وشعباً تقف معهم وتدعمهم حتى ظهور الحقيقة كاملة في قضية وفاة والدهم.

وعبر أبناء خاشقجي عن رغبتهم ورغبة أسرتهم، في دفن جثمان والدهم في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة، حيث آن الأوان لاحترام شعور عائلة خاشقجي، وتلبية هذه الرغبة. وكان صلاح نجل خاشقجي قد عبر خلال الحوار أنه تحدث بشأن ذلك مع الجهات المختصة في المملكة، ويأمل أن يحدث ذلك قريباً.

ثم ان حديث أبناء خاشقجي أكد ثقتهم في عدالة المملكة، وسير التحقيقات في قضية والدهم، وأن إجراءات التحقيق ستأخذ مجراها لبيان الحقيقة كاملة، وتقديم كل من تورط في وفاة والدهم إلى العدالة، لينال جزاءه.

وأكد الحوار على المعدن الأصيل لأبناء خاشقجي، ورفضهم أي محاولات للقفز على التحقيقات وكذلك رفضهم أي محاولات لتسييس القضية واستغلالها لأغراض مشبوهة، تستهدف الإساءة للمملكة، كما أن الجميع يقف معهم الآن ومع عائلة خاشقجي لتحقيق العدالة الناجزة في مملكة العدل والرحمة والإنسانية.