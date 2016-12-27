أبورجيلة: خصم نقاط الاتحاد وتذبذب مستوى الأهلي يؤثران على الفريقين

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أكد الأخصائي النفسي الدكتور فالح أبو رجيلة أن مواجهة الليلة صعبة على الفريقين؛ نظرا لحدوث الكثير من المتغيرات عن الموسم الماضي من الجوانب الفنية والنفسية.

وقال: إن عودة الاتحاد إلى المنافسة وتصدره دوري جميل للمحترفين حتى الجولة الرابعة عشرة سيكون دافعا معنويا كبيرا للثبات والاستقرار داخل ملعب المباراة بالإضافة إلى الثقة الكبيرة التي بناها اللاعبون مع جماهير ناديهم بإعادة ثقافة الفوز والتخلص من الأمور السلبية التي صاحبت الفريق في المواسم الماضية، ولكن ربما هناك تأثير سلبي أثر على اللاعبين والجماهير بعد تنفيذ قرار الفيفا بخصم 3 نقاط من رصيد الفريق.

في المقابل أكد الدكتور أبو رجيلة، أن الفريق الأهلاوي يعاني من ضغط كبير في هذه المباراة بعد هبوط مستوى الفريق، لذلك ستكون المباراة سلاح ذو حدين للفريقين، حيث سيكون الفوز والتأهل إلى نهائي كأس ولي العهد بمثابة الدافع الحقيقي والانطلاقة نحو القمة؛ للبحث عن البطولات والألقاب، وربما يتعرض الخاسر إلى مشاكل تؤثر على مشواره في الموسم الحالي؛ نظرا لأهمية المواجهة بالنسبة للاعبين والإدارة والجماهير في ظل التنافس الأزلي بين الناديين.