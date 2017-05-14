أبو الفرج يزور المعهد الكوري للسلامة النووية

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سيؤول-واس

قام معالي نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد بن حسين ابو الفرج أمس بزيارة إلى المعهد الكوري للسلامة النووية، التقى خلالها رئيس المعهد ، وذلك في إطار زيارة معاليه لجمهورية كوريا الجنوبية.

وناقش معاليه خلال الزيارة سبل التعاون في مجال السلامة النووية، وآخر مستجدات المشروع المشترك بين المدينة ومركز الأبحاث الكوري، حيث تعمل الجهتان على تطوير تقنية سمارت لبناء وحدتين من مفاعل سمارت في المملكة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه كما التقى معاليه أثناء الزيارة بالمهندسين السعوديين المشاركين في برنامج بناء القدرات البشرية في هذا المشروع. وقدم معاليه نيابة عن معالي رئيس المدينة شكره على التقدم المشرف والفعال الذي وصل له المشروع الذي أكمل 27% من أعمال التصاميم الهندسية وانتهاء المرحلة الأولى والثانية من البرنامج التدريبي المشترك الذي يعكس حرص القيادة على تحقيق أهداف المدينة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .