العدد 21796 27 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أبو تريكة : الخطيب مثلي الأعلى محلياً ..وزيدان عالمياً

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أبو تريكة : الخطيب مثلي الأعلى محلياً ..وزيدان عالمياً
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القاهرة- وكالات

أكد اللاعب الدولي المصري ، ونجم نادي الأهلي السابق ، محمد أبو تريكة ، أن محمود الخطيب أسطورة الأهلي والكرة المصرية مثله الأعلى محلياً، والفرنسي زين الدين زيدان قدوته ومثله الأعلى عالمياً؛

لأنه يعشق لعبه وطريقة أدائه، وأكد أبوتريكة – الذي يعتبره عشاق كرة القدم المصرية انه من أفضل المواهب التي مرت على الملاعب المصرية والعربية- أن محمود الخطيب وزين الدين زيدان من يشاهدهما يستمتع بالكرة لأنهما لاعبان بدرجة ” فنان”.

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التصنيف: الرياضة

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