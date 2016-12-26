أبو تريكة : الخطيب مثلي الأعلى محلياً ..وزيدان عالمياً

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القاهرة- وكالات

أكد اللاعب الدولي المصري ، ونجم نادي الأهلي السابق ، محمد أبو تريكة ، أن محمود الخطيب أسطورة الأهلي والكرة المصرية مثله الأعلى محلياً، والفرنسي زين الدين زيدان قدوته ومثله الأعلى عالمياً؛

لأنه يعشق لعبه وطريقة أدائه، وأكد أبوتريكة – الذي يعتبره عشاق كرة القدم المصرية انه من أفضل المواهب التي مرت على الملاعب المصرية والعربية- أن محمود الخطيب وزين الدين زيدان من يشاهدهما يستمتع بالكرة لأنهما لاعبان بدرجة ” فنان”.