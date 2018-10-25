أبو رجيلة: الهلال خسر المواجهة نفسيا بطلب نقلها لجدة

أكد الاخصائي النفسي الدكتور فالح أبو رجيلة أن الخطاب الإعلامي والتغريدات عبر وسائل الإعلام المختلفة بين الاتحاديين والهلاليين، ستؤثر سلبيا على الفريقين ويأتي في مقدمتها :

(نقل المباراة)

بعد تقدم إدارة الهلال بخطاب لنقل المباراة من الرياض إلى جدة، فقد أعطى ذلك انطباعا لدى لاعبيه بالخوف من شبح الإصابات في ظل أرضية ملعب الملز السيئة وتعرض نجمهم الإماراتي عموري إلى إصابة قوية وبالتالي ربما نجد لاعبين يرفضون المشاركة في المباراة خوفا من التعرض لإصابات أو أنهم سيدخلون المواجهة بشكل متحفظ وفي المقابل أرسل الهلاليون رسائل ايجابية للاتحاديين توحي بأنهم يخشون الخسارة من الاتحاد في مباراة الإياب بعد اصلاحات الفريق الاتحادي للأخطاء والتعاقد مع لاعبين آخرين بحيث إن الإدارة الهلالية فضلت تقديم مباراة جدة إلى الذهاب للاستفادة من الظروف التي يعاني منها الاتحاديون وهذا مارفضته إدارة المقيرن شكلا وموضوعا بالتمسك بإقامة الإياب على ملعب الجوهرة.

(تغريدة كينو)

وأضاف أبو رجيلة بأن تغريدة رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل حول اقتراب التعاقد مع اللاعب الأجنبي كينو هو سلاح نفسي بأسلوب اللعب خارج الملعب ، ربما يؤثر على الإدارة الاتحادية والجهاز الفني بعد أن علمنا في وقت سابق أن اللاعب متجه إلى نادي الاتحاد ولكن في المقابل لن يؤثر على اللاعبين؛ لأن هناك تنافسا بين اللاعبين للمحافظة على المشاركة بشكل أساسي فيما بينهم

(سداسية الجار)

وأشار الأخصائي النفسي أن نتيجة مباراة الأهلي والاتفاق في الجولة الماضية والخسارة بسداسية مقابل هدفين، تأتي في مصلحة الاتحاديين رغم أنهم لم يكونوا أطرافا في تلك المواجهة ولكن في ظل التنافس القديم بين الاتحاديين والأهلاويين أشغلت تلك النتيجة الجماهير والرأي العام في تحويل الانتقاد والحديث عن الأهلي، وبالتالي تخفيف الضغط على الاتحاد وأعطى انطباعا لديهم إلى امكانية العودة رغم النتائج السلبية التي تحققت بعد خسارة أحد المنافسين على الدوري بنتيجة ثقيلة من متوسطي الترتيب، ولم تكن من ضمن توقعات النقاد .