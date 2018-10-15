أبو عباة يحصل على جائزة التميز في الرعاية الصحية العالمية

البلاد – الرياض

في إنجاز سعودي جديد حصل الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة على جائزة التميز في مجال الرعاية الصحية العالمية ” “Planetree Scholar كأول سعودي يحصل على هذه الجائزة العالمية والتي تعد من أشهر الجوائز على مستوى العالم في مجال تطوير تجربة المريض.

وتم اختيار الدكتور أحمد أبوعباة المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأمير نورة بنت عبد الرحمن الجائزة تقديرا لدوره الفعال في تطوير واستحداث وتطبيق العديد من السياسات والبرامج في مستشفى الملك عبدالله في مجال تعزيز تجربة المريض.

وتعد هذه الجائزة ” “Planetree Scholar من أشهر الجوائز العالمية وتمنح لمسؤولين وقياديين في القطاع الصحي من مختلف دول العالم قدموا إنجازات وبرامج ساهمت في تعزيز تجربة المريض وتميزها في المنشآت الصحية، ويرشح للجائزة العالمية أعضاء مجلس إدارة منظمة البلانتري ويتم اختيار الفائزين والمتأهلين للمنافسة النهائية من قبل مجلس الشراكة الدولية للمرضى وأسرهم.

ونظرا للدور البارز الذي قام به الدكتور أحمد فقد تم ترشيحه من بين أكثر من أربعين مرشحا من جميع انحاء العالم لاستلام جائزة خاصة (validectorian award) وتقديم كلمة في الحفل الذي أقيم في مدينة بوسطن الأمريكية بهذه المناسبة .

وأكد الدكتور أحمد أبوعباة المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأمير نورة بنت عبد الرحمن في الكلمة التي القاها أن هذه الجائزة ثمثل قيمة وإضافة كبيرة له شخصياً وتتويج للجهد الذي بذله مع فريق العمل في المستشفى لتطوير وتغيير ثقافة التعامل مع المريض وتحسين تجربته داخل مرافق المستشفى المختلفة وبين أن تعزيز قيم الإحسان والتعاطف مع المرضى وأهاليهم كان جوهر النجاح.

وأضاف أبوعباة أن مفهوم العمل التكاملي في رحلة المريض عند زيارة المنشأة الصحية هي ما حرص على تطبيقه، باعتبار أن المريض واسرته شريك أساسي في عملية الرعاية الصحية ومشاركته مؤشر هام لنجاح المستشفى في تحقيق رسالته.

وأكد الدكتور أحمد على أن ما تم تطبيقه في المستشفى هو تجسيد لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تضع صحة المواطن وتطوير الخدمات المقدمة له في مركز اهتمامها. هذا وقد حصل مستشفى الملك عبدالله الجامعي على إعتماد منظمة بلانتري العالمية لتقديم رعاية مميزة محورها المريض ويعد أول مستشفى حكومي في الشرق الأوسط حصل على هذا الاعتماد.

الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد بن محمد ابوعباة من القيادات الصحية البارزة حيث شارك في تأسيس مدينة الملك فهد الطبية وقام بالإشراف على تشغيل احد أكبر المستشفيات في القطاع الخاص وتولى تشغيل مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة إلى أن وصل إلى هذا المستوى من العالمية. كما أنه حاصل على ماجستير في الإدارة الصحية من جامعة واشنطن مع استمراره في ممارسته لعمله الطبي استشاري الأمراض الصدرية لدى الأطفال.