أبو عجرم تحتفي بضيوف الرحمن في رحلة العودة

سكاكا- واس

بدأت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم استقبال ضيوف الرحمن العائدين لدولهم بعد نهاية الحج , بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, الذي أكد أهمية تقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج .

وقد استقبلت المدينة أكثر من 16 ألف حاج في رحلة الذهاب ، كما استقبلت أمس الأول أول وفود الحجاج العائدين إلى العراق .

وأعادت الجهات الحكومية تجهيزها واستعدادها لاستقبال الحجاج العائدين , بالتعاون مع الإدارات الحكومية لتضافر الجهود والاستقبال الأمثل لضيوف الرحمن , وتقديم الحفاوة الكاملة لهم ، استكمالاً لجهود المملكة العربية السعودية في استقبالهم وخدمتهم في المشاعر المقدسة ، وحتى عودتهم لديارهم سالمين بإذن الله .

وباشرت جميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة عملها في وقت سابق بالمدينة ، مما أسهم في اكتمال جميع التجهيزات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدون ، وتهيئة جميع السبل لراحتهم .

من جانبهم , أشاد الحجاج العراقيون بما لمسوه من خدمات عالية المستوى أثناء رحلتهم للحج سواء في طريق الذهاب أو العودة أو في مكة والمشاعر المقدسة .