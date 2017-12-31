أتلتيكو مدريد يكسب ودية السلام أمام الأهلي بهاتريك جاميرو

الاسكندرية ــ الوكالات

فاز أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) على نظيره الأهلي المصري في المباراة الودية المقامة تحت شعار “السلام ضد الإرهاب” باستاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية الساحلية، وسط أجواء احتفالية مبهجة. سجل للأهلي كل من مؤمن زكريا وأحمد الشيخ، في حين رد كيفن جاميرو بثلاثية “هاتريك” وذلك بعد اشتراكه كبديل لفرناندو توريس مع بداية المشهد الثاني. وسبق اللقاء حفل مبسط شاركت فيه فرق شعبية من مختلف الدول العربية، من الخليج للمغرب، وذلك على الرغم من عدم اكتمال كافة المدرجات، حيث كان مسموحا فقط بدخول 60 ألف مشجع للملعب الذي يسع لأكثر من 86 ألف متفرج.