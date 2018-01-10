أتليتيكو يشق طريقه بسهولة إلى دور الثمانية بكأس الملك

استعرض أتليتيكو مدريد قوته في الشوط الثاني خلال فوزه 3-صفر على ييدا المنتمي للدرجة الثالثة.

ليتأهل لدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الثلاثاء متفوقا بنتيجة إجمالية 7-صفر.

وكافح الفريق القطالوني في الشوط الأول ليحافظ على التعادل السلبي أمام مدرجات شبه خالية في استاد واندا متروبوليتانو وسدد لوكاس هرنانديز في القائم.

كما أخفق دييجو كوستا في التسجيل بعد انفراد بالحارس.

لكن كوستا، مهاجم تشيلسي السابق، تعاون مع يانيك كاراسكو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 57 ليبهج عددا قليلا من المشجعين في الاستاد.

وضاعف كيفن جاميرو التقدم بعد 17 دقيقة بعد عمل جيد من أنخيل كوريا.

قبل أن يهز الوافد الجديد فيتولو الشباك محرزا هدفه الأول مع أتليتيكو بعد تمريرة من فرناندو توريس.