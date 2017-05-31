أثار دهشة المجتمع الأوروبي وعزز دور المملكة .. انطلاق معرض (السعودية وعمارة الحرمين الشريفين) في أسبانيا

جدة – عبد الهادي المالكي

رعى صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا أمس إطلاق فعاليات معرض “السعودية وعمارة الحرمين الشريفين .. تاريخ واعتزاز” والمشتمل على 127 صورة فوتوغرافية تجسد دور المملكة في خدمة الإسلام والاهتمام بالحرمين الشريفين على مر العصور وذلك بمقر المركز الثقافي الإسلامي .

واستطاع المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى 10 أيام أن يثير دهشة المجتمع الأوروبي والجاليات الإسلامية بإسبانيا بعد أن بين المكانة البارزة للمملكة في العالم ، وخاصة في إطلاق المشاريع التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة المشاعر المقدسة للتسهيل على المسلمين أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة .

وقال سموه : ما يبهج الخاطر رؤية هذه الصورة المشرفة للحضور الكثيف للمعرض الذي تم تدشنه في هذا الشهر الكريم ، وتعكس الصور التي تم عرضها لمئات الأوروبيين مكانة الحرمين الشريفين في نفوس المسلمين بمختلف أنحاء العالم .

وأكد مدير المركز الثقافي الإسلامي بمدريد الدكتور سعود بن عبد الله الغديان أن رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا لإقامة هذا المعرض الذي ينظمه المركز ضمن أنشطته الرمضانية تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي يعزز الخطاب الوسطي والتسامح وإبراز وسطية الإسلام وإنصاف الجهود التي ترمي لخدمة الإسلام والمسلمين وما تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين بكل شرف واعتزاز . من جانبه عبر الفنان الفوتوغرافي السعودي فايز الزيادي عن سروره بمشاركة أعماله في المعرض.

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