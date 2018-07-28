أجانب الاتحاد .. (خلّصوها)

جدة – محمد صالح

وسط متابعة رئيس الاتحاد نواف المقيرن، الذي تواجد في المدرجات لمشاهدة ثاني وديات “العميد” أمام شقيقه الوحدة الإماراتي، خلال مقر إقامة الفريقين في المعسكر الخارجي بالنمسا، نجحت كتيبة “النمور” بتجاوز “أصحاب السعادة” بنتيجة 3-1، سجل أهداف الاتحاد محترفوه الأجانب وهم: المدافع البرازيلي تياجو كارليتو، ولاعب خط الوسط أوليفير فالديفيا، والمهاجم التونسي أحمد العكايشي، فيما أحرز هدف “أصحاب السعادة” المهاجم المغربي مراد باتنا.

بدأ المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز المباراة بتشكيل مكون من: راكان النجار، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل، تايجو كارليتو، جونانس، كريم الأحمدي، فيلانويفا، فالديفيا، فهد المولد، بيزيتش.

وفي الشوط الثاني من الودية “الخليجية” بين الاتحاد والوحدة الإماراتي زج رامون بعدد من لاعبي النمور لمنحهم الفرصة وهم: حسن معاذ، أحمد العكايشي، عبدالرحمن الغامدي، عساف القرني، عمار الدحيم، جمال باجندوح، زياد المولد، خالد السميري،

يشار إلى أن لقاء الوحدة الإماراتي الثاني للاتحاد، خلال استعداداته لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث سبق وواجه فريق كركا السلوفيني، وانتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.