أجانب الفتح ساهموا في بقائه

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تقرير- محمود العوضي

أنهى فريق الفتح( النموذجي) موسمه بدوري جميل للمحترفين، في المركز الثامن، ليهبط ثلاثة مراكز عن ترتيبه في الموسم الماضي. في السطور التالية نرصد عطاءات لاعبي الفتح المحترفين:

– البرازيلي ساندرو مانويل: انضم على سبيل الإعارة من التعاون، في يناير الماضي، ولعب 25 مباراة على مدار الموسم، منها 11 بقميص الفتح. وسجل مانويل هدفاً واحداً للفتح، وكان في مرمى الاتحاد، بالجولة السادسة والعشرين من منافسات دوري جميل للمحترفين.

ولعب مانويل 980 دقيقة على مدار الدور الثاني مع الفتح.

– التونسي عبدالقادر الوسلاتي: لعب تسع مباريات فقط مع الفريق، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، هدفان في مرمى الباطن، وهدف في الخليج، ولعب721 دقيقة فقط.

– التونسي لمجد الشهودي: كان الأقل مشاركة بين محترفي الفتح، وخاض أربع مباريات، منها مباراتان كأساسي، ضد القادسية، والوحدة. ورغم أنه لم يلعب إلا 199 دقيقة فقط، إلا أنه نجح في تسجيل هدف في الاتحاد.

– البرتغالي أندريه أوكرا: أكثر أجانب الفتح مشاركة بتسع عشرة مباراة، منها 18 كأساسي، ونجح في تسجيل خمسة أهداف، منها ثنائية في مرمى الاتحاد، وكذلك سجل في الوحدة والخليج والاتفاق. وشارك في 1517 دقيقة، ولعب 12 مباراة كاملة.