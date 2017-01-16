أحدهما عرض 5 ملايين دولار .. ناديان سعوديان يرغبان في كهربا

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القاهرة- وكالات

أكدت مصادر صحفية مقربة من نادي الزمالك المصري، أن ادارة النادي بدأت تستقبل طلبات العديد من الأندية بشأن التعاقد محترف الفريق المعار لنادي الاتحاد محمود كهربا ،عقب نهاية فترة إعارته لنادي الاتحاد والتي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان كهربا قد رفض العودة مرة أخرى إلى نادي الزمالك، واللعب في الدوري المصري، وهو ماجعل إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور تستقبل طلبات الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات كهربا الموسم القادم.

وأشار المصدر، إلى أن أحد الأندية السعودية عرض مبلغ 5 ملايين دولار، للتعاقد مع “كهربا” نهائيًا، لكن اللاعب قرر تأجيل حسم مصيره لنهاية الموسم، احترامًا لجماهير نادي الاتحاد التي تقابله بشكل رائع في كل مكان يذهب إليه داخل المملكة.

وطلب الزمالك تأجيل الحديث عن الصفقة لما بعد كأس الأمم الأفريقية؛ حيث من المنتظر مشاركة كهربا في البطولة مع الفراعنة.

وتشير بعض الأنباء، أن ناديي النصر والأهلي مهتمان بالتعاقد مع كهربا في الصيف المقبل، بعدما لفت الأنظار خلال مشاركته مع الاتحاد في دوري جميل للمحترفين.