أحد… بدأها بالشعلة واختتمها بالطائي.. وتأهل مع الكبار

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المدينةالمنورة – محمد قاسم

تأهل فريق أحد من المدينة المنورة، لدوري الكبار، محققا المركز الثاني، بعد فريق الفيحاء، وقد تصدر أحد الدوري منذ الأسبوع الأول، من انطلاقة دوري الدرجة الأولى 1437 – 1438 بأول مباراة مع فريق الشعلة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، وانتهت المباراة بفوز أحد بهدف نظيف في 16 أغسطس 2016، واختتمها بمباراة نادي الطائي بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، وانتهت بالتعادل السلبي، ومنها تأهل لدوري جميل في 5 مايو 2017.

وأعرب رئيس نادي أحد سعود الحربي، عن سعادته الكبيرة بصعود فريقه إلى دوري جميل للمحترفين، وإسعاد جماهير النادي، وأهالي منطقة المدينة المنورة، وقال الحربي: باسمي ونيابة عن منسوبي النادي، وجماهيره، نقدم خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل على دعمهما المتواصل لمسيرة النادي، وتهيئة السبل لتحقيق هذا الإنجاز، الذي نهديه لهما، مؤكداً أن الاهتمام الذي يجده نادي أحد يُعد حافزاً لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة.

وقال رويفد الصاعدي رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي أحد: إن الفريق الأول لكرة القدم أثبت أنه فخر المدينة المنورة، بعد أن تأهل لدوري جميل بعد غياب دام 14 عاما عقب إنهائه المسابقة بالمركز الثاني. وأضاف: نهدي هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، الداعم الأول للأحديين، كما نهدي الصعود لنائب أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل، الذي بقدومه للمدينة أصبحت الفرحة فرحتين.

وأضاف: وضعنا أهدافا منذ بداية الموسم، ونجحنا في تذليل كافة الصعاب أمام الفريق، حتى أتم المهمة بنجاح. فخورون بما حققه الفريق هذا الموسم، ونأمل الاستمرار على هذه النجاحات.

وأكد رويفد، أن هذا الإنجاز جاء بوقفه شرفية وجهود كبيرة من رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، مبيناً أن الدعم سيتواصل لنادي أحد؛ معنويًا، وماديًا في الموسم المقبل، كلنا خلف الفريق، وأتقدم بالتهنئة لإدارة النادي وأعضاء المجلس الشرفي و الجهاز الفني والإداري واللاعبين. كل الشكر والتقدير لجماهير أحد الغالية. يحق لنا الفخر بوقفة هذه الجماهير خلف ناديها طوال الموسم. جماهير أحد لها الأثر الكبير في صعود الفريق، وكان لزاماً علينا أن نسعدهم، وهو ما تحقق- بفضل الله.