الرياضة

أحد يتوج ببطولة المملكة 3/3 لممتاز السلة

كتبه adminaccess_time9 / صفر / 1440 هـ      21 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد نادي أحد ببطولة 3/3 لأندية الدوري الممتاز لكرة السلة، بعد فوره على نظيره النصر في نهائي البطولة 16/17 التي اختتمت أمس السبت في جدة.

وشارك في البطولة: المجموعة الأولي: ( الاتحاد / الهلال/ الوحدة/ النهضة/ الفتح). المجموعة الثانية: (أحد/ الانصار/النصر/ الاهلي / السلام).

والتقى أحد مع النهضة ثاني المجموعة الأولي والنصر مع الوحدة أول المجموعة الأولي في دور نصف نهائي وتأهل الفريقان النهائي ليفوز أحد باللقاء، ويتوج بالبطولة على حساب النصر.

admin

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *