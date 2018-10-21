أحد يتوج ببطولة المملكة 3/3 لممتاز السلة

جدة- البلاد

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد نادي أحد ببطولة 3/3 لأندية الدوري الممتاز لكرة السلة، بعد فوره على نظيره النصر في نهائي البطولة 16/17 التي اختتمت أمس السبت في جدة.

وشارك في البطولة: المجموعة الأولي: ( الاتحاد / الهلال/ الوحدة/ النهضة/ الفتح). المجموعة الثانية: (أحد/ الانصار/النصر/ الاهلي / السلام).

والتقى أحد مع النهضة ثاني المجموعة الأولي والنصر مع الوحدة أول المجموعة الأولي في دور نصف نهائي وتأهل الفريقان النهائي ليفوز أحد باللقاء، ويتوج بالبطولة على حساب النصر.