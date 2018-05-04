أحد يضمن البقاء بدوري المحترفين

متابعة – محمد قاسم

ضمن فريق أحد ، البقاء مع كبار دوري المحترفين، بعد تغلبه على نظيره الطائي ذهابا 5-0، وإيابا بهدفين لهدف، في ملحق الصعود لدوري الأضواء.

خاض أحد مباراة الملحق بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير، في أول مشاركة رسمية له بدوري المحترفين. بينما شارك لاعبو الطائي في اللقاء، بعد الحصول على المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى بالموسم المنصرم. وكرر أحد فوزه على الطائي، ليضمن البقاء مع الكبار بالفوز 7-1 في مجموع اللقاءين.

سجل هدفي الفريق في مباراة العودة، كل من محمد عطية ، ومحسن جوهر الخالدي، فيما حمل هدف الطائي توقيع لاعبه أحمد جابر.

ومن المنتظر أن يكتمل عقد الفرق المشاركة في دوري المحترفين، موسم 2018-2019 بعد المباراة التي تجمع بين الرائد والكوكب مساء اليوم.