العدد 21830 30 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أحد يفوز على النور في دوري السلة

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أحد يفوز على النور في دوري السلة
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المدينة المنورة – البلاد

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي أحد الفوز على النور في الجولة 11 للدوري الممتاز بنتيجة ( 83 – 57 ) .

ورفع فريق أحد رصيده بعد تحقيقه الانتصار السادس على التوالي في الدوري إلى 18 نقطة ، بينما بات النور في المركز الأخير برصيد 11 نقطة .
من جانب آخر، أسفرت قرعة كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة عن مواجهة بين أحد والصفا، التي ستقام يوم الإثنين الموافق 23 / 5 / 1438هـ على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة .

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التصنيف: الرياضة

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