أحد يكرم وفادة الطائي بخماسية

متابعة وتصوير – محمد قاسم

دك فريق أحد مرمى ضيفه الطائي، بخماسية نظيفة، ليقطع نصف طريق البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء أقيم على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، ضمن مباريات ذهاب ملحق الصعود والهبوط في الدوري السعودي للمحترفين.

وبتلك النتيجة وضع فريق أحد قدما في الدوري من جديد، وسيخوض لقاء العودة، وهو في موقف مريح، إذ يدخل المواجهة الحاسمة بأفضلية 5 أهداف، فيما صعبت مهمة الطائي الطامح إلى الصعود، قبل مباراة الإياب الحاسمة في الثالث من مايو المقبل على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة حائل.

ووضحت نوايا فريق أحد الهجومية مبكراً بهدف في الدقيقة الثانية، حمل توقيع الجزائري نصر الدين خوالد، قبل أن يردفه التونسي هشام السيفي عند الدقيقة 20 بالهدف الثاني، لينتهي عليه شوط المباراة الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز هشام السيفي تقدم فريقه بالهدف الثالث والشخصي الثاني له عند الدقيقة 47، بعد انفراد كامل بحارس المرمى، بعد الهدف استحوذ لاعبو الطائي على مجريات اللعب دون فعالية، بسبب صلابة دفاع أحد ومن خلفهم الحارس عز الدين دوخة، والذي تصدى للتسديدات القليلة التي صوبت على مرماه، ليعود أحد بهدف رابع عن طريق العماني محسن جوهر عند الدقيق61، قبل أن يضيف هشام السيفي الهدف الخامس لأحد والثالث له، ليعلن الويليزي سيمون ايفاس حكم المباراة نهاية المواجهة بفوز أحد بخماسية نظيفة.

من جهة أخرى يلتقي مساء اليوم فريقا الرائد صاحب المركز الثالث عشر في دوري المحترفين مع الكوكب صاحب المركز الثالث في دوري الامير محمد بن سلمان.