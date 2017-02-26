أحمد الويمني في(منصة التتويج)
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البلاد-ملامح صبح
يصعد إلى منصة التتويج الشاعر الجميل أحمد الويمني والذي يتواصل معنا لأول مرة من خلال قصيدته الجديدة (الطيش السوي) التي خص بها صفحة (ملامح صبح) وتم تمريرها بدون اسمه لكل من: د. محمد الرفيدي،ابراهيم الشتوي ومحمد علي عسيري لنعرف رؤية كل منهم فى النص بتجرد ودون الوقوع تحت تأثير اسم مبدعه حيث تجاوبوا معنا مشكورين برؤاهم التي سنحتفي بها مع نص الويمني الأحد المقبل.
تابعونا لتشاركونا المتعة بالنص وبشاعره وبماكتب عنهما من رؤى جميلة ومميزة.
الوسوم:منصة التتويج
التصنيف: ملامح صبح
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