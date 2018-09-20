أحمد موسى يتألق بهاتريك مع النصر في الفوز على القادسية

قاد “هاتريك” المهاجم النيجيري أحمد موسى فريقه النصر لتحقيق فوز عريض على مضيفه القادسية بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية “الراكة” ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “جولة الوطن”.

وجاءت أهداف النصر الثلاثة عن طريق مهاجمه أحمد موسى في الدقائق (21)، (40) ، (66) من عمر المباراة، ويعتبر أول هاتريك في الدوري هذا الموسم، وقدّم موسى مستوى متميزاً خلال مجريات المباراة وشكلت طلعاته الهجومية خطورة كبيرة على المرمى القدساوي، كما قام مدرب النصر كارينيو بإشراك محترف الفريق نور الدين مرابط أساسياً للمرة الأولى خلال مباريات الفريق الثلاثة في الدوري.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 9 ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري “مؤقتاً” في انتظار ما ستسفر عليه مواجهات الهلال أمام الباطن، والشباب أمام الفتح.