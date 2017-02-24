أخبار متفرقة

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• توج مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة أحمد بن محمد روزي فريق نادي الصُم بجدة بكأس الدورة التنشيطية الرياضية لكرة القدم لأندية ومراكز الصم، بمشاركة خمس مدن وهي “جدة والمدينة المنورة والطائف ومكة المكرمة وينبع وأبها” استعداداً لبرنامج الاتحاد السعودي لرياضة الصم في موسمه الرياضي الجديد، والتي استضافها نادي الصم بجدة على ملعبه الواقع في شارع قريش.

• يشارك مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة في بطولة “وطننا أمانة” لكرة القدم التي ينظمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باشراف مكتب الهيئة في جدة، والتي تستهدف منسوبي الدوائر والمؤسسات الحكومية، وبمشاركة 16 فريقا.

• ينطلق غداً السبت سباق درع الاتحاد السعودي للقدرة والتحمل لمسافة 100كم على ميادين قرية ألعاب الفروسية الدولية في محافظة البدائع بمنطقة القصيم والذي يأتي ضمن البرنامج الزمني لسباقات موسم القدرة للاتحاد السعودي للفروسية.

• عقدت اللجنة الرئيسية لعمليات رالي حائل2017م اجتماعها الثاني للنسخة 12 مع رؤساء اللجان الفرعية لمناقشة آخر الاستعدادات قبل انطلاق الرالي في قاعة الاجتماعات بمقر الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل صباح أمس واستعرضت اللجان آخر الاستعدادات التنظيمية والفنية والإعلامية لرالي حائل 2017م.

يذكر أن رالي حائل نيسان 2017م “كروس كانتري” سينطلق خلال الفترة من 31 مارس المقبل وحتى 5 أبريل المقبل والذي يأتي بتنظيم الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

• تلقت إدارة نادي العدالة موافقة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم على تسجيل اللاعب جمال محمد آدم طاهر مواليد السوداني ليلعب في صفوف فريق كرة القدم لدرجة الشباب بالنادي والذي يلعب في الدوري الممتاز.

• يقيم منتخبنا الأول لرفع الأثقال معسكراً داخلياً بمدينة الدمام لمدة ٣٥ يوما ضمن المرحلة الأولى للخطة الموضوعة من مجلس ادارة الاتحاد السعودي لإعداد الأخضر لدورة التضامن الإسلامي والمقرر إقامتها مايو المقبل في العاصمة الأذربيجانية باكو.

واختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني حسين آل سليس قائمة تضم ١٦ رباعاً، ليكونوا ضمن المعكسر الاعدادي الأول، تمهيداً لاختيار الأفضل منهم طبياً وفنياً، ليدخلوا في المعسكر الثاني والذي سيكون في مملكة البحرين لمدة ١٢ يوم، فيما سيكون المعسكر الثالث والأخير في العاصمة الأوزبكية طشقند والذي يمتد لـ٤٢ يوم. .