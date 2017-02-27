أخبار متفرقة

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• منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الكابتن سامي الجابر، اللاعبين راحة أمس ، وذلك بعد فراغهم من لقائهم الودي أمام الشعلة.

• أرجع وليد عبد الله حبه للنصر إلى الاسطورة ماجد عبد الله، صاحب الأخلاق الرائعة، والقدرات الفنية الكبيرة. وقال وليد عبد الله في مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجها حديثه لماجد عبد الله:” أنت اللي حببتني في النصر”.

• وصل طاقم التحكيم السعودي الدولي بقيادة فهد المرداسي “ساحة”، والمساعدين عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري إلى كوريا الجنوبية، وذلك لقيادة مباراة فريقي سامسونج الكوري، و جوانزو الصيني، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا 2017م المقرر إقامتها في استاد كأس العالم بمدينة سووان الكورية يوم الأربعاء القادم ، وذلك عند الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة. ويشارك في قيادة المواجهة الماليزي محمد نظمي كحكم رابع، والياباني ايشياما مقيماً للحكام.

•أكد رئيس مجلس إدارة نادي العدالة المهندس عبدالعزيز المضحي، أنه سعيد بتأهل فريقه لربع نهائي مسابقة كأس الملك، قائلا: نسعى للمواصلة، وصنع مجد آخر وأكبر لهذا الكيان،نسعى للتأهل وملاقاة الأهلي في دور النصف النهائي، في حال هو الآخر كسب وج من الطائف. مؤكدا أنهم لم يحققوا أي مردود مادي من لقاءي الباطن والطائي اللذين أقيما في الأحساء ، لتنازل النادي عن دخله والدخول المجاني للجماهير، وحسب الأنظمة للمسابقة فإن هناك مبلغا ماديا لكل فريق يتخطى كل مرحلة من المسابقة، وهذا فائدتنا من هذا الجانب.

• حقق المنتحب الوطني للجولف المركز الثاني في البطولة الخليجية الـ21 للجولف، التي اختتمت على ملاعب النادي الملكي بالرفاع في مملكة البحرين.

وجاء تحقيق الأخضر للوصافة بفارق ضربة واحدة عن المنتخب البحريني الذي توج باللقب، فيما جاء المنتخب الإماراتي في المركز الثالث.

وفي منافسات الفردي حل السعودي عثمان الملا في المركز الثالث، ونال الميدالية البرونزية ، فيما توج الإماراتي أحمد أكرم بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحقق البحريني صقر النعيمي المركز الثاني، والميدالية الفضية.

من جانبه عبر مدرب المنتخب علي آل بالحارث عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به لاعبو الأخضر في البطولة، مؤكداً أن المنافسة كانت قوية خاصة في اليومين الأخيرين، والتي شهدت تغيراً كبيراً؛ حيث كان الأخضر قريباً من اللقب، حتى منافسات اليوم الأخير الذي تمكن من خلاله المنتخب البحريني من قلب النتيجة لصالحه بمستوى مميز، استحق به اللقب .

وأشاد بالحارث بما قدمه اللاعبون من مستوى قوي طيلة أيام البطولة، لافتاً النظر إلى التطور الكبير في أداء الأخضر من بطولة إلى أخرى، حتى أصبح ينافس على اللقب في كل مشاركة يخوضها؛ سواء خليجية أو عربية أو آسيوية.