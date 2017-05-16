أخصائي نفسي يصف جميع الحميات الغذائية بـ “الكاذبة”

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جدة: ليلى باعطية

وصف الأخصائي النفسي لإنقاص الوزن ومبتكر برنامج (طريق الرشاقة) “ياسر نصار” جميع الحميات الغذائية بـ “الكاذبة” وقال إنها “تعمل على انقاص الوزن بشكل بسيط ووقتي وبعدها يرجع الشخص لزيادة الوزن مما يؤدي الى إضعاف الصحة”

ورأى نصار في حديث لـ”البلاد” أن الطريقة المُثلى هو أن يتم اكتشاف الاسباب الحقيقية المؤدية للسمنة وفق معايير خاصة بالشخص، وتحليل النفسية واستخراج جميع المعتقدات والمشاعر السلبية الخاطئة المرتبطة بالطعام والرجيم وشكل الجسم عند الشخص.

وقال “أن الانسان اذا كان لديه مجموعة من المعتقدات الصحيحة فعالة فإنه يستطيع أن يتخذ خطوات صحيحه ثابته سواء كانت مرتبطة بالوزن او على نطاق الحياة بشكل عام ، وفي كل مرة يتخذ قراراً صحيحاً يسجل لنفسه هدفاً يساعده على الربح في الحياة”.

يذكر أن الأخصائي النفسي لإنقاص الوزن “ياسر نصار” يهدف من خلال ابتكاره لبرنامج (طريق الرشاقة) إلى أن يتم انقاص الوزن بأكثر الطرق أماناً وأقلها تكلفة وبدون ألم الجراحة أو الحرمان أو القيام بتمارين قاسية بالإضافة إلى الحصول على السعادة والثقة بالنفس.