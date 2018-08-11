أخضر الاحتياجات لنصف نهائي كأس العالم

الرياض ـ البلاد

تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة للدور نصف النهائي لكأس العالم لذوي الإعاقة الذهنية ، بعد تعادله أمام منتخب بولندا سلباً خلال مواجهتهما أمس على ملعب “سانر ادسفالن”.

وبهذه النتيجة تصدر الأخضر المجموعة الثانية ب7 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب بولندا صاحب المركز الثاني.

وفِي المباراة الأولى حقق منتخب روسيا أول فوز له في البطولة على منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف ليغادر المنتخبان البطولة ، فيما تصدر منتخب الأرجنتين المجموعة الأولى بـ9 نقاط ليقابل منتخب بولندا، فيما سيلعب غداً منتخبا السويد وفرنسا لتحديد المتأهل لنصف النهائي لمقابلة منتخبنا.