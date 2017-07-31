أخضر الاسكواش يعسكر في القاهرة

الرياض – البلاد

بدأ منتخبنا الوطني للاسكواش تحضيراته للبطولة العربية الدولية للشباب والناشئين، بنسختها الثالثة، والتي ستقام في القاهرة، وتنطلق منافساتها خلال الفترة من 21 – 28 من شهر أغسطس المقبل. ويقيم الأخضر معسكراَ إعدادياً في القاهرة، يشتمل على تدريبات صباحية ومسائية، إضافة إلى خوضه عددا من المباريات مع لاعبي الأندية المصرية. ويترأس الوفد المتواجد في معسكر القاهرة، المنذر ابراهيم صنبع، والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري طارق نبيل، بالإضافة للاعبين: العابد الحازمي، وناصر الحازمي، ومحمد المولد، وعيد العتيبي، وعبدالمجيد أبو رقة، والياس الحايكي، وياسر العباس، وأسامه العتيبي، ومصعب العتيبي، وأسامه المولد، ومنصور المولد، وعبدالإله أبو رقه.

مرتبط