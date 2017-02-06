أخضر التايكوندو أنهى استعداداته للمشاركات الدولية والقارية

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الرياض- البلاد

تغادر الثلاثاء بعثة المنتخب الوطني الأول للتايكوندو لدولة الكويت، للمشاركة في منافسات البطولة الخليجية السادسة،

وكان أخضر التايكوندو قد أنهى معسكره التدريبي بمعهد إعداد القادة؛ تحضيراً للعديد من المنافسات القارية والإقليمية خلال شهر فبراير، لعل أبرزها بطولة تركيا الدولية، وبطولة الأقصر الدولية والمصنفتين G2، وانتهاءً ببطولة الفجيرة الدولية G1. إلى جانب خليجي (6) التي تعد باكورة المنافسات .

وسيمثل الأخضر في هذا المعترك فهد السميح، وحمد المبروك، ومبارك الشريف، وعبدالله الشهري، ويثرب علي، وماجد المبروك، وأحمد العنزي، وصالح الخيبري ، وبندرالجعفري، ومروان سليمان.

ويدرب المنتخب الوطني للتايكوندو الألماني (عزيز أشرفي) إلى جانب الوطنيين فهد بن دويسان، ومحمد القحطاني .