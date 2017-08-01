أخضر الجودو الشاب يختتم معسكر برلين

الرياض -البلاد

أنهى منتخبنا الوطني للجودو، فئة الشباب، مشاركته في بطولة كأس أوروبا المفتوحة للشباب في برلين، والتي هدفت لرفع مستوى احتكاك اللاعبين، مع خصوم مصنفين دوليًا استعدادًا لبطولة العالم في كرواتيا أكتوبر المقبل. من جانبه، أكد المدير الفني روي فييرا “برتغالي”، ارتفاع مستوى عدد من اللاعبين تدريجيا في البطولة، وقال :” الأهداف التي حضرنا من أجلها تحققت؛ بغض النظر عن النتائج التي لا ننظر لها في الوقت الحالي؛ خصوصا مع اللاعبين الذين يعتبرون من النخبة في العالم ،وسيؤتي ذلك ثماره في المستقبل القريب “. ويستمر استعداد المنتخب لبطولة العالم؛ عبر عدة مشاركات، ومعسكرات داخلية، وخارجية؛ للحفاظ على المستوى التصاعدي للاعبين .

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