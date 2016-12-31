أخضر الجودو يواصل استعداداته للمشـــاركة في الجراند سلام

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مكة المكرمة- البلاد

يواصل المنتخب الوطني للجودو معسكره الداخلي بصالة نادي الوحدة بمكة المكرمة استعدادا للمشاركة في بطولة جراند سلام التي تستضيفها فرنسا، وبطولة أوربا المفتوحة التي تحتضنها ايطاليا فبراير المقبل.

وتضم قائمة المعسكر10 لاعبين هم: محمد فلاته وحسان الأحمدي وعيسى مجرشي وسليمان حماد وعبدالله حماد وعلي مجرشي وعبدالرحمن شراحيلي وسلطان منيع وعبدالله خضري وعبدالعزيز البيشي.

وعلى صعيد آخر اختتم اتحاد الجودو آخر دورات صقل و ترفيع الحكام للموسم الرياضي 2016م، والتي أقيمت في نادي الوحدة على مدى خمسة أيام بمشاركة 11 حكما، وحاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد علي شرخاني، والحكم الدولي شهاب سلامة.

وقدم رئيس لجنة الحكام علي شرخاني شكره وتقديره لإدارة نادي الوحدة على استضافتها لهذه الدورة؛ مما ساهم في نجاحها، مشيراً إلى أن هذه الدورة كانت مقتصرة على حكام المنطقة الغربية، مراعاة لظروف الاختبارات والسفر.

وكشف شرخاني انه سيتم تنظيم دورتين لصقل وترفيع الحكام في مدينة الرياض الموسم المقبل، مضيفاً ان هناك سبعة حكام سيشاركون في السيمنار الخاص بالتحكيم الدولي، نتيجة التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة والتي ستقام في أذربيجان 2017 م.