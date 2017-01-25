أخضر الدراجات يحرز فضية وبرونزية في خليجية المضمار

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الشارقة- واس

حقق الدراج عبدالعزيز الخويتم المركز الثاني والميدالية الفضية، في مستهل مشاركة المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، في منافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي الثامنة للمضمار، التي بدأت أمس على مضمار زايد الدولي للدراجات بإمارة الشارقة وتستمر ثلاثة أيام .

وجاء الخويتم ثانياً في منافسات سباق السرعة الفردية كبار ، فيما نال المركز الأول والميدالية الذهبية دراج منتخب الإمارات أحمد المنصوري ، وجاء بالمركز الثالث والميدالية البرونزية دراج منتخب البحرين سعد السعدي .

وفي منافسات سباق المطاردة الفردية كبار، حقق الدراج السعودي سلطان عسيري المركز الثالث والميدالية البرونزية ، فيما حقق الإماراتي بدر ميرزا المركز الأول وذهبية السباق ، وزميله يوسف ميرزا ثانياً مع الميدالية الفضية .

وعقب نهاية منافسات اليوم الأول قام رؤساء الوفود الخليجية بتتويج الفائزين بالثلاثة مراكز الأولى من كل سباق .