أخضر السباحة يبدأ الإعداد في الدمام بـــ 9 سباحين

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الدمام-حمودالزهراني

بدأ المنتخب الوطني للسباحة برنامجه الإعدادي للعام الحالي 2017، والذي يستهدف 9 سباحين؛ حيث تشتمل الخطة التي أقرها الاتحاد السعودي للسباحة ضمن برنامجه الزمني، على 3 مراحل.

بدأت الأولى في الدمام من شهر فبراير الحالي، حتى نهاية شهر مايو المقبل؛ عبر معسكر داخلي، يشتمل على حصص تدريبية صباحية ومسائية وقد خضع السباحون لبرنامج القوة و التكيف تحت إشراف مستر جون أخصائي تقنين الأحمال من اللجنة الأولمبية العربية السعودية .

وبعدها سيتواصل البرنامج باقامة لقاء اختبار في 10-11 مارس يتوجب خلاله على السباحين اجتياز المعايير المحددة للمشاركة في الجولات الخارجية .

كما سيشارك السباحون في دورة ألعاب التضامن الاسلامي التي ستقام في العاصمة الأذربيجانية باكو مطلع شهر مايو المقبل ، وبعدها سيخضع السباحون في آخر هذه المرحلة لتقييم الأداء للانتقال للمرحلة الثانية من البرنامج. وستكون المرحلة الثانية من مايو إلى سبتمبر وتشتمل على معسكر خارجي منتصف شهر مايو المقبل.

ويعقبها معسكر داخلي بالمملكة في شهر يوليو المقبل ، ومن ثم المشاركة في بطولة الخليج للمسافات الطويلة بالبحرين في شهر أغسطس المقبل .

ومن ثم المشاركة في بطولة آسيا للفئات السنية في أوزبكستان في شهر سبتمبر المقبل ، يعقبها المشاركة في ألعاب آسيا داخل الصالات أذربيجان في شهر سبتمبر المقبل .

بعدها سيخضع السباحون في آخر هذه المرحلة لتقييم الأداء للانتقال للمرحلة الثالثة من البرنامج، والتي ستكون من شهر أكتوبر إلى ديسمبر المقبلين، حيث سيخضع السباحون في آخر هذه المرحلة لتقييم الأداء.