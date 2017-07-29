أخضر السهام يعسكر في هولندا استعدادا لبطولة برلين

الرياض ـ البلاد

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للسهام لمدينة “أرنهايم” الهولندية استعداداً لانطلاق المعسكر الإعدادي لبطولة كأس العالم “المرحلة الرابعة” والتي تحتضن منافساته مدينة برلين الألمانية من الثامن لشهر أغسطس القادم وحتى الثامن عشر من نفس الشهر . واستقرت بعثة أخضر السهام في مقر اللجنة الأولمبية الهولندية “مقر الاتحاد الهولندي للقوس والسهام” حيث سيستمر المعسكر الإعدادي حتى السابع من شهر أغسطس “10 أيام ” بالتعاون مع المنتخب الهولندي حيث يهدف المعسكر للاحتكاك بشكل أكبر مع الخبرات الهولندية لتقديم مستويات أفضل في المرحلة الأخيرة لبطولة العالم بعد التقدم الملحوظ منذ مطلع العام 2017م . وضمت بعثة أخضر السهام الرماة من فئة النخبة وهم ( مصعب السليماني , فارس العتيبي , عبدالإله بن علي , منصور علوي ) تحت إشراف المدرب الدولي ياب لي “ماليزي الجنسية” ويساعده المدرب الوطني مشعل العتيبي.

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