أخضر الشباب يبدأ معسكره بكوريا استعدادًا للمونديال

شارك عبر واتساب

كوريا الجنوبية- وكالات

وصلت بعثة أخضر الشباب لكرة القدم أمس، إلى مطار أنشون الدولي بمدينة أنشون في كوريا الجنوبية؛ لاستكمال المعسكر الإعدادي، قبيل الانخراط في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي ستنطلق منافساتها في العشرين من مايو الجاري. وكان في استقبال البعثة سفير خادم الحرمين الشريفين بكوريا الجنوبية، رياض بن أحمد المباركي. وتضم بعثة الأخضر 26 لاعبًا، هم : محمد اليامي، محمد بصاص، فهد الحربي، عبد الله ترمين، علي الأسمري، ناصر العتيبي، يوسف الحربي، أيمن الخليف، ومنصور المولد (نادي الأهلي)، زيد البواردي، صالح الوحيمد، عبد الإله العمري، عبد الرحمن الدوسري، وسامي النجعي (نادي النصر)، أنس زباني، نايف كريري، فهد الرشيدي، ناصر الدوسري، وعبد الرحمن اليامي (نادي الهلال)، أمين بخاري، عون السلولي، تركي الجدعاني، وخالد السميري (نادي الاتحاد)، حسان تنبكتي، وحسن القيد (نادي الشباب)، ومحمد الزبيدي (نادي الاتفاق). ويخوض المنتخب 4 مباريات ودية، أمام كوريا الجنوبية، وكوستاريكا، والأوروجواي، وذلك خلال معسكره. جدير بالذكر، أن الأخضر الشاب يأتي في المجموعة السادسة في كأس العالم ، إلى جانب منتخبات الإكوادور، والولايات المتحدة الأمريكية، والسنغال.