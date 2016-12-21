أخضر الشباب يتعادل مع نظيره الموريتاني

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جدة – البلاد

خاض المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم أمس الثلاثاء ثاني مبارياته الودية أمام نظيره الموريتاني على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز “ملعب الجوهرة” في محافظة جدة، والتي تأتي ضمن استعدادات الأخضر الشاب لخوض مونديال العالم تحت 20 عاما الذي سيقام في كوريا الجنوبية مايو المقبل،

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، سجل للمنتخب الوطني اللاعب حسن أبو شرارة، فيما عادل النتيجة للمنتخب الموريتاني لاعبه فورد تراوري.

وشهدت المباراة تبادل الدروع التذكارية بين المشرف العام على المنتخبات السنية اللواء خالد الزيد، ورئيس وفد المنتخب الموريتاني بين شوطي المباراة.