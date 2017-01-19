أخضر الشباب يشارك في بطولة أنطاليا لكرة القدم

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الرياض- البلاد

غادرت بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم العاصمة الرياض إلى مدينة أنطاليا التركية، وذلك للمشاركة في بطولة أنطاليا الدولية لكرة القدم، والتي تأتي ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو المقبل.

وترأس البعثة نائب المشرف العام على الفئات السنية المكلف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، موسى الزياد، وتضم 26 لاعباً إلى جانب الجهازين الإداري والفني.