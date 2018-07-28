أخضر الشباب يغادر للتشيك تحضيرا للآسيوية

الرياض- البلاد

غادرت بعثة المنتخب الوطني اليوم إلى جمهورية التشيك؛ لاستكمال المعسكر، ضمن البرنامج الإعدادي للبطولة الآسيوية.

وكان المنتخب الوطني لدرجة الشباب قد أدى تدريباته ضمن معسكره المقام في الرياض وجمهورية التشيك، الذي يمتد حتى التاسع عشر من شهر أغسطس المقبل، ضمن تحضيراته لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، المقرر إقامتها منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو الأخضر مساءأمس حصتهم التدريبية في الصالة الرياضية التابعة لمقر سكن بعثة المنتخب بالرياض

والذي بدأ بتمارين الإحماء، عقبها تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء التمارين داخل الصالة.