أخضر الشطرنـج يشارك في الأولمبياد بجورجيا

جدة- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي للشطرنح، مشاركة منتخب المملكة للشطرنح في أولمبياد جورجيا خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، كمشاركة رسمية دولية جديدة للأخضر في هذا المحفل العالمي الذي يشهد مشاركة 182 دولة.

ويترأس بعثة المنتخب السعودي الدكتور محمد الحفظي إلى جانب المدير الفني للأخضر المدرب الدولي محمد حدوش، فيما تضم قائمة اللاعبين أحمد الغامدي، عبدالرحمن مسرحي، عماد الحبيب، حسن المطيري، وأحمد الثبيتي.

وقد غادرت بعثة الأخضر إلى جورجيا مساء أمس؛ استعدادا للمشاركة في المحفل العالمي الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للشطرنج، وبحضور نخبة من نجوم العالم في اللعبة. كما قدم الاتحاد الدولي للشطرنج دعوة رسمية إلى الحكم الدولي السعودي ياسر العتيبي للمشاركة في لجنة الحكام بالبطولة كأول حكم سعودي يشارك في أولمبياد الشطرنج من بين 45 دولة مشاركة تحكيميا.