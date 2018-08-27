أخضر القدم يتطلع للوصول لنصف النهائي عبر اليـابان

البلاد – البلاد

يخوض منتخبنا الوطني تحت 21 عامًا اليوم لقاءه ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية أمام منتخب اليابان عند الثانية عشرة مساءً بتوقيت المملكة.

واختتم الأخضر استعداداته للقاء بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركّز العمل فيها على تمارين لردّة الفعل، أعقبها مران البناء تحت الضغط العالي، ثم مران دفاع المنطقة، عقبها أجرى اللاعبون مرانًا للكرات الثابتة على الناحيتين الهجومية والدفاعية، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين على تسديد ضربات الجزاء.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 21 عامًا تأهل عن المجموعة (F) عقب تعادله مع منتخب إيران، وفوزه على منتخب ميانمار، وخسارته من منتخب كوريا الشمالية، تلى ذلك مواجهته لمنتخب الصين في دور الـ16 والذي انتهى بنتيجة 4-3 لصالح الأخضر.

من جـهـة أخرى كلفت لجنة الحكـام بالاتحـاد الآسيوي الحكم السعودي محمد الهويش لقيادة مباراة كوريا الجنوبية واوزبكستان في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت السعـودية .

ختام منافسات الجوجيتسو

اختتم اللاعب أحمد سعود مشاركة الجوجيتسو السعودية في الدورة عقب خسارته في دور الـ8 لوزن تحت 84كجم أمام نظيره الإماراتي خلفان بالهول، وهو الذي تأهل لهذا الدور عقب فوزه على منافسـة الأفغاني “جواد” في دور الـ 16 .

أوزبكي يبعد الزهراني والإصـابة تحرم الخثعمـي

حرمت الإصابة اللاعب فهد الخثعمي من فرصة التأهل للأدوار النهائية لمنافسات وزن تحت 67 كجم بعد انسحابه في لقاءه أمام الإماراتي علي عبدالعزيز في دور 4/1 عصر اليوم.

وكان الخثعمي قد فاز في مواجهته أمام الأوزبكي ايكبولجن اوزاكوف في دور الـ16 بنتيجة 4-1 ليتأهل لملاقاة الباكستاني نصير أحمد في دور الـ 8/1 وتغلب عليه رغم الإصـابة التي لحقت به خلال اللقاء بنتيجة 3/1 ، قبل ان يطلب إنهاء مواجهته مع نظيره الاماراتي.

وفي ذات السياق خرج اللاعب سلطان الزهراني من دور الأربعة لمنافسات وزن تحت 60 كجم بعد أن خسر من الأوزبكي “سايماتوف” 3/1، الذي خسر هو الآخر من الإيراني أمير مهدي زاده بنتيجة 6/7 ليحرم الزهراني فرصة الدخول في أشواط الترضية.

وكان الزهراني قد استهل مشوراه في دور الـ 16/1 بمواجهة الكوري الجنوبي جيو جيويونق والتي انتصر فيها 3/1 ليقابل الفلسطيني إسلام أبو محش في دور الـ 8/1 ويتغلب عليه بنتيجة 8/0 .

و يختتم اليوم اللاعب رائف تركستاني في مشاركة الكاراتيه السعودية بالدورة عندما يشارك في منافسات وزن تحت 75 كجم أمام لاعب منتخب هونج كونج “لي كا واي” في إطار دور الـ 8 عند السادسة صباحاً بتوقيت السعـودية .

3 سباقات سعودية في أم الألعـاب

يخوض العـداء أحمد خضر صباح غد تصفيـات سباق 110م حواجز عند الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت السعودية فيما تشارك العداءة السعودية مزنه النصـار عند السادسة صباحاً تصفيات سباق 800م و يختتم العداء علي العمري مشاركة القوى السعودية في يومها الثالث عندما يشارك في سباق 3000م موانع عند الساعة 03:30 عصراً .

وسجلت أم الألعاب السعودية أمس نتائج غير متوقعه حيث جاء العداء عبدالله المليحي في المركز السادس في نصف نهائي سباق 400م حواجز بزمن 52.42 ثانية، فيما حل العداء عبدالله أبكر في المركز الرابع في نهائي سباق 100م بزمن 10.10 ثانية وذلك بحضور رئيس البعثة السعودية بالإنابة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد .

وفي منافسات العشـاري حرمت الإصابة محمد القريع من إستكمال السباقات الخمسة المتبقية وغادر على اثرها منافسات الدورة.

اليـد تخسـر من إيران.. والمطيري رابع في الرماية

اختتم منتخبنا للرياضات البحرية مشاركته في دورة الألعاب الآسيـوية عقب نهاية ماراثون الجاتيسكي 6.5 كم الذي شارك فيه المتسابق السعودي سعود عبدالعزيز وجاء تاسعاً بـ 1039 نقـطة.

و في مدينة بالمبانغ أنهى أخضـر الرماية مشاركته بالدورة الآسيـوية بعدما حقق الرامي سعيـد المطيري المركز الرابع لمنافسات الشوزن “السكيت – الأطباق” .

وفي ختام منافسات اليد تلقى منتخبنا خسارته الثانية في مجمل مباريات الدورة من منتخب إيران 23/30 في لقاء تحديد المركزين الخامس و السـادس .

أخضـر المـاء يعانق الصدارة

تصدر منتخبنا لكرة الماء المجموعة B بـ 3 نقـاط بعد فوزه الأول في منافسات دورة الألعاب الآسيوية على نظيرة منتخب هونج كونج في إطار الجولة الثانية بنتيجة 12/6 .

و استطاع أخضر كرة الماء ان يفرض سيطرته على مجريات اللقاء منهياً الربع الأول بنتيجة 2/1 قبل أن يوسع الفارق في الربع الثـاني بنتيجة 6/2 وفي الربع الثالث عزز من تفوقه مع بنتيجة 10/4 .

وسيخضع اليوم للراحة على ان يستأنف مبارياته غداً عندما يواجه الصين في تمام الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت السعـودية .

الرياضات الإلكتـرونية تبدأ بمشاركة سعـودية

تنطلق اليوم منافسـات الرياضات الإلكتـرونية المصاحبـة لدورة الألعاب الآسيـوية و التي تشـارك فيها السعـودية بثلاثة ألعـاب وهي : LEAGUE LEGENDS – CLASH ROYALE – HEARTHSTONE وسيدشن اللاعبون أجواد وزان , حمزة وزان , نواف السـالم , معن أرشد , مشعل البراك منافسات لعبة الـ LEAGUE LEGENDSضمن المجموعة الثـانية و سيواجهون اندونيسيـا , الصين تايبية , باكستان على التوالي على ان تبدأ المواجهة الأولى عند الساعة 07:15 صباحاً بتوقيت السعـودية فيما يمثل السعـودية اللاعب سليمان المبروك في لعبةCLASH ROYALE و سيواجه لاعب هندي في دور الـ 8 عند الساعة 08:15 صباحاً .

وكانت اللجنة المنظمة للرياضات الإلكترونية قد دشنت حفل افتتاح المنافسات أمس بحضـور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطـان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنيـة و العديد من رؤساء اتحادات الدول المشـاركة .

4 فرسـان يدشنون قفز الحـواجز

تنطلق اليوم منافسات الفروسية لقفز الحواجز للفرق في دورة الألعاب الآسيوية بمشاركة 4 فرسـان وهم : خالد العيد وعبدالله الشربتلي ورمزي الدهامي وخالد المبطي .

وتشهد المسابقة مشاركة 68 فارساً من مختلف الدول الآسيـوية في عند الرابعة صباحاً بتوقيت السعـودية على الميدان الدولي للفروسيـة بجاكرتا .

أخضر الطائرة يخسـر من الصيـن

خسـر المنتخب السعودي الأول لكرة الطائرة مواجهة دور الـ 12/1 من أمام منتخب الصين تايبيه بثلاثة اشواط مقابل شوط بحضور رئيس البعثة بالإنابة الأمير فهد بن جلوي.

وكان الأخضر قد نجح في خطف الشوط الأول 25/22 إلا ان الصين تايبيه عادت بقوة واستطاعت الفوز في ثلاثة أشواط على التوالي 19/25 , 8/25 , 23/25 .

وينتظر منتخبنا للكرة الطائرة النتائج التي ستسفر عنها المواجهات القادمة لتحديد هوية المنتخب لذي سيواجهه في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.