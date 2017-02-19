أخضر الكاراتيه يتقدم للمركز ٢٦ في التصنيف العالمي

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الرياض-المركز الإعلامي

تقدم المنتخب الوطني للكاراتيه إلى المرتبة 26 في التصنيف العالمي، الذي أصدره الاتحاد الدولي للكاراتيه، أمس لشهر يناير الماضي.

وكان أخضر الكاراتيه قد حل في المرتبه 31 في تصنيف المنتخبات لعام 2016م، ليتقدم خمسة مراكز مطلع هذا العام .

وتصدرت اليابان قمة التصنيف، فيما حلت فرنسا ثانياً، وأستراليا ثالثاً، بينما حلت مصر في المركز الأول عربيا، والسعودية ثانيا .

ويعد هذا المركز الذي حل فيه المنتخب السعودي للكاراتيه في التصنيف هو الأعلى بين الاتحادات الرياضية السعودية على الصعيد العالمي، رغم أن التصنيف يتم وفق نتائج المنتخبات في فئتي الرجال والسيدات، ولا يشارك أخضر الكاراتيه إلا في فئة الرجال .

من جهته، عبر رئيس الاتحاد السعودي للكاراتية الدكتور إبراهيم القناص، عن اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الذي يترجم تطلعات القيادة الرشيدة، ودعم اللجنة الأولمبية السعودية برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن العمل الجماعي والرؤية المشتركة بالاتحاد أسهمت في دقة تحديد الأهداف، وهو ما أفرز إنجازات عالمية وآسيوية وعربية وخليجية لكل الدرجات.