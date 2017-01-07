أخضر الكاراتيه يقفز للمرتبة (٣١) عالميا

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الرياض -البلاد

قفز تصنيف الاتحاد السعودي للكاراتيه “١٥” مرتبة، ليحل بالمرتبة “٣١” في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي للكاراتيه لعام ٢٠١٦ م بعد أن حل بالمرتبة “٤٦” في العام ٢٠١٥ . وتصدرت اليابان قمة التصنيف، فيما حلت فرنسا ثانيا وتركيا ثالثا.

ويعتبر التصنيف هو الأعلى بين الاتحادات الرياضية السعودية على الصعيد العالمي لعام ٢٠١٦ . وعبر الدكتور ابراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عن اعتزازه وفخره بهذا الانجاز الذي يترجم تطلعات القيادة الرشيدة ، ودعم اللجنة الأولمبية السعودية، وهيئة الرياضة بقيادة الأمير عبدالله بن مساعد، مضيفا:” طموحاتنا عالية جدا وسط الأجواء المثالية التي تعيشها الاتحادات الرياضية”. وأكد قائلا: ” سنواصل العمل المشرق بكل عزيمة من أجل مواصلة الإنجازات”.