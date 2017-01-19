أخضر اليد يبحث عن تأهل تاريخي أمام تشيلي غداً في بطولة العالم لكرة اليد

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يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة اليد عن بطاقة التأهل لدور الـ16 لبطولة العالم لكرة اليد بفرنسا.

عندما يواجه نظيره التشيلي غداً ضمن الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الثالثة للبطولة.

ويسعى أخضر اليد للفوز بفارق 4 أهداف وخسارة بيلاروسيا من المجر التي ستقام غداً .

لضمان العبور لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه أو اللعب على المراكز أقل من 20 .

وأنهى أخضر اليد استعداداته اليوم الخميس بتدريب في الصالة الرياضية بمدينة روان الفرنسية .

بحضور رئيس الوفد محمد المنيع وتحت إشراف المدرب “الكرواتي نيناد .

حيث تحدث المنيع للاعبين مبيناً لهم أهمية مباراة الغد لكرة اليد السعودية وأنها مرحلة تاريخية تنقل المنتخب لمستوى أعلى.

ثم بدأ التدريب بمحاضرة قصيرة للمدرب نيناد شرح من خلالها للاعبين نقاط القوة والضعف في المنتخب التشيلي.

مبيناً الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الأخضر خلال مباريات البطولة واختتمه بمناورة قوية بين اللاعبين.

من جانبه أكد مدير المنتخب السعودي لكرة اليد محمد القرشي :-

عدم رضاهم كجهاز فني وإداري وكذلك اللاعبين أنفسهم على المستوى الذي قدمه الأخضر أمام المجر في الجولة السابقة.

مقدماً اعتذاره لمسؤولي الرياضة السعودية واتحاد اللعبة وجماهير كرة اليد السعودية مشيراً إلى أن ذلك ليس طموحهم .

وقال: “ما شاهدناه أمام المجر لا يعكس المستوى الحقيقي للمنتخب السعودي الذي قدمه في مباراتي كرواتيا وبيلاروسيا.

وهذا يرجع لعدة عوامل منها أن تفكير اللاعبين كان منصباً على مباراة تشيلي .

وكان من الأفضل إراحة اللاعبين كما حدث في مباراة ألمانيا للاستعداد بشكل أفضل لمباراة تشيلي.

التي ستقام غداً في ختام الدور الأول كونها مباراة مفصلية في تاريخ كرة اليد السعودية فالفوز فيها بفارق 4 أهداف.

وخسارة بيلاروسيا من المجر يعني تأهل الأخضر لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وأي فوز بغض النظر عن النتيجة يؤهل الأخضر للعب في المراكز أقل من الـ20 , ونطمح للأفضل وهو التأهل لدور الـ16 .

وأضاف: “تم تجهير وتهيئة اللاعبين فنياً ونفسياً لمواجهة الغد أمام تشيلي وسط متابعة رئيس البعثة محمد المنيع.

واهتمام ومتابعة يومية من رئيس الاتحاد تركي الخليوي , حيث تم عرض فيديو للمنتخب التشيلي وتحديد أهم نقاط القوة والضعف وكذلك مراجعة أخطائنا في المباريات السابقة لتلافيها غداً.

وطمأن مدير المنتخب الجميع على اللاعبين المصابين:

مشيراً إلى أن اللاعب عبدالله حماد ارتفعت نسبة مشاركته غداً لأكثر من 70%.

وبالنسبة لمجتبى ال سالم لا زالوا ينتظرون نتيجة الأشعة صباح الغد على موقع إصابته التي حدث في لقاء المجر.

لضمان أن تكون إصابته قد زالت مؤكداً والأهم صحة اللاعب.

داعيا الجميع بالوقوف مع المنتخب لتحقيق الهدف الأساس وهو التأهل للدور الثاني.