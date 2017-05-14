أخضر اليد يحقق الذهبية الأولى للمملكة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي “باكو 2017 “

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حق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الميدالية الذهبية الأولى للمملكة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة “باكو2017” المقامة حالياً في العاصمة الاذربيجانية باكو.

بعد فوزه على نظيره التركي بنتيجة 26-21 ، خلال مواجهتهما اليوم على صالة Sarhadchi Arena ، في نهائي المسابقة .

وجاءت الذهبية بعد أن واصل أخضر اليد انتصاراته بدون خساره على منتخبات الجزائر و اذربيجان و باكستان و العراق وأخيراً تركيا.

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

التهنئة للاعبين بحصولهم على ذهبية مسابقة اليد ، مشيداً بالاتحاد السعودي لكرة اليد والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على ما بذلوه من جهد توج بهذا الإنجاز الذي يسجل باسم المملكة .

من جهته أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد تركي الخليوي سعادته بعد تحقيق الميدالية الذهبية وقال :

” الحمد الله على تحقيق الذهب بعدما تظافرت الجهود بين الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الذي قدموا مجهوداً جباراً ” ، مقدماً هذا الإنجاز للوطن ولكل الرياضيين وللجنة الأولمبية السعودية التي قدمت مجهوداً جباراً .