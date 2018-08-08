أخضر اليد يختتم معسكره الخارجي

الرياض ـ البلاد

اختتم منتخبنا الأول لكرة اليد معسكره الخارجي الذي أقيم في سلوفينيا على مدى 15 يوماً ، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية الـ 18 التي ستقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 18 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر القادم .

من جهته أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية والمكونة من 16 لاعباً هم ، حسن الجنبي ، مهدي آل سالم ، علي آل إبراهيم ، صادق المحسن ، أحمد العلي ، محمد آل سالم ، محمد الزاير ، منير أبو الرحى ، هشام العبيدي ، عباس الصفار ، عبد الله حماد ، محمد النصفان ، مجتبى آل سالم ، عبدالله عباس ، محمد عباس وعبد العزيز رده.