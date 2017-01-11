أخضر اليد يصل فرنسا للمشاركة في مونديال العالم

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باريس- وكالات

وصل مساء أمس المنتخب الوطني الأول لكرة اليد للعاصمة الفرنسية “باريس”، ومنها ينطلق لمدينة راوان استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم الخامسة والعشرين لكرة اليد، التي تنطلق اليوم الأربعاء في 9 مدن فرنسية، وتستمر لمدة 16 يوما بمشاركة 24 منتخبا عالميا، تم توزيعهم إلى أربع مجموعات. ووضعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة، التي ستقام مواجهاتها في مدينة راوان؛ بجانب ألمانيا وكرواتيا وبيلاروسيا والمجر وتشيلي.

كرواتيا أولى العقبات

يدشن المنتخب الوطني أولى مبارياته في البطولة مساء يوم الجمعة المقبل أمام المنتخب الكرواتي، ثم يواجه منتخب بيلاروسيا يوم الأحد الموافق 1/15بنفس التوقيت، وفي المواجهة الثالثة 1/17سيواجه المانيا عند الساعة 7:45 مساء، ثم المجر في الرابعة عصـرًا يوم الأربعاء 1/18، ويختتم دور المجموعات يوم الجمعة الموافق 1/20عند الرابعة عصـرًا أمام تشيلي .

36 يوماً أعدت الأخضـر للمونديال

وكان المنتخب الوطني قد بدأ استعداداته لهذا المحفل العالمي من مدينة الدمام، بعد دخول اللاعبين معسكرا داخليا لمدة 15 يوما، تخللها مباراة ودية دولية واحدة أمام المنتخب البحريني على أرض الأخير، ولعب بعض المواجهات مع أندية المنطقة الشرقية قبل أن تغادر البعثة لصـربيا ( 21 يوماً )، خاض خلالها 6 مباريات ودية مع منتخبات أوربية ” سولفينيا ، مونتينغرو ، البوسنة ( مواجهتين ) ” ومباراتين مع أندية صربية .

تاريخ الأخضـر في المونديال

استطاع أخضر اليد الوصول إلى كأس العالم في ثماني نسخ من أصل 24 بطولة عالمية أقيمت، ابتداء من مونديال ألمانيا .

وسجل الأخضر أول حضور تاريخي في اليابان عام 1997م قبل عشرين عاما، ليرفع العلم السعودي في أربع بطولات عالمية على التوالي، حيث كان التواجد الثاني في مصر 1999م، ثم بفرنسا 2001م، والبرتغال 2003م، وكرواتيا 2009م.

ونجح الجيل الحالي في التأهل إلى أسبانيا 2013م، ومن ثم المشاركة في قطر 2015م، ويعتبر التأهل الحالي لبطولة فرنسا الثامن للمنتخب السعودي، والثالث على التوالي.

18 لاعبا تحت إشراف مدرب كرواتي

تضم بعثة المنتخب 18 لاعباً هم: حسن الجنبي، أحمد عبد العلي، منير أبو الرحي، حسن الخضراوي، محمد آل عباس، محمد الزاير, نواف المطيري ,عبد العزيز ردة , محمد الباشا، علي آل إبراهيم , فهد الفرحان , مناف آل سعيد ، محمد آل سالم ، عبدالله آل عباس ، مهدي آل سالم ، مجتبى آل سالم ، هشام العبيدي ، عبدالله الحماد , محمد النصفان ، صادق المحسن تحت إشراف المدرب الكرواتي نيناد، والدكتور خالد الزاير، وبرئاسة نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع، إضافة إلى مدير المنتخب محمد القرشي، والمحلل الفني خالد البريدي، والإداريين مهنا القاموس، وياسر القطان.

المنيـع : نتطلع لمشاركة مميزة بجيل جديد

وقد أكد رئيس بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد محمد المنيع أن الظهور بمستوى مشرف يعكس تطور كرة اليد السعودي، هو هدف المشاركة في البطولة العالمية بفرنسا.وكشف المنيع أن المدرب سيمنح الفرصة للوجوه الشابة للاحتكاك باللاعبين العالمين؛ إذ اختار أكثر من 4 لاعبين من منتخب الشباب، الذين سيشاركون في بطولة العالم للشباب في الجزائر 2017م لدمجهم مع المنتخب الأول. وقال المنيع: إن هدف الأخضر الحقيقي هو التأهل للدور الثاني، والتركيز على نقاط الفوز أمام تشيلي و بيلاروسيا؛ اذ يعتبر هذان المنتخبان الأقل فنياً، مؤكداً أن نتائج المعسكر الإعدادي كانت أكثر من ممتازة، ولاتوجد إصابات، وبإذن الله، يظهر الأخضر بصورة أفضل مما ظهر عليه في المشاركات الماضية.