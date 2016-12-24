أخضر اليد يعسكر في صربيا استعداداً لمونديال فرنسا 2017م

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الدمام- حمود الزهراني

غادر المنتخب الوطني الأول لكرة اليد إلى صربيا لمواصلة معسكره الإعدادي استعداداً للمشاركة في مونديال فرنسا 2017، والذي سينطلق بعد نحو 20 يوما من الآن .

وكان الأخضر قد خسر التجربة البحرينية بنتيجة 28/‏24 في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على صالة اتحاد اليد بأم الحصم ، وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة ببطولة كأس العالم ، وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم المنتخب البحريني بفارق 3 أهداف وبواقع 14/‏11، وشهدت المباراة حضوراً جماهيراً جيداً؛ ما أضاف جمالاً على اللقاء الودي بين المنتخبين.

وأشرك المدرب الكرواتي نيناد أغلب لاعبي المنتخب في المباراة، وذلك للوقوف على مستوى اللاعبين وجهوزيتهم الفنية والبدنية، خصوصاً وأنه لم يتبقَ عن انطلاقة كأس العالم إلا أسابيع قليلة، وقدم منتخبنا بداية متوازنة عن طريق الاعتماد على تنويع الهجمات، سواء من جانب لاعبي الأجنحة أو التصويب من الخط الخلفي بالإضافة إلى إنهاء الكرات من جانب الدائرة.

يذكر أن القبضة السعودية قد وقعت في المجموعة الثالثة لبطولة العالم، وذلك بجانب منتخبات (المجر- تشيلى – بيلاروسيا – كرواتيا – ألمانيا).