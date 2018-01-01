أخضر اليد يواصل تحضيراته للبطولة الآسيوية

متابعة – حمود الزهراني

تواصل بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد استعداداتها؛ للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة ، المقرر إقامتها في جمهورية كوريا الجنوبية منتصف شهر يناير الحالي، والمؤهلة لبطولة العالم بألمانيا والدانمارك 2019م، وذلك في المعسكر الاعدادي المقام حالياً في جمهورية صربيا، ويستمر حتى الأحد المقبل؛ حيث تتنوع التدريبات بين اللياقية والتكتيكية وتدريبات خاصة في صالة الحديد .

وخاض الأخضر خلال معسكره، ثلاث مباريات ودية، أمام فريق دينامو بانسيفو الصربي، وخسرها (35-40)، فيما تمكن الأخضر من الفوز في مباراته الثانية على فريق بارتيزان الصربي بنتيجة (32-20)، وكانت آخر المباريات الوديات للأخضر، أمام الجزائر وانتهت بفوز الأخير بنتيجة (31-32).

هذا ومن المقرر أن يخوض منتخبنا مباراتين وديتين أمام الإمارات عقب عودته من صربيا، وذلك في التاسع والحادي عشر من شهر يناير في مدينة الدمام، وبعدها ستغادر القائمة النهائية لقبضة الأخضر في الثالث عشر من شهر يناير إلى كوريا الجنوبية محط إقامة البطولة الآسيوية خلال الفترة من 18 حتى 28 يناير 2018م.

وتضم مجموعة المنتخب: (الصين – نيوزلندا – قطر)، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات: (اليابان – إيران- العراق)، وضمت المجموعة الثانية منتخبات (البحرين – عمان – أستراليا – أوزباكستان)، وتشكلت المجموعة الثالثة من منتخبات (كوريا الجنوبية – الإمارات – الهند – بنغلاديش).

حيث من المقرر أن يبدأ الأخضر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الصيني، وبعدها سيلتقي مع منتخب نيوزلندا، وسيختتم مباريات نفس الدور بملاقاة منتخب قطر.